Dans la bibliothèque de Driss Ksikes

Universitaire, dramaturge et écrivain, Driss Ksikes partage quatre livres incontournables pour lui.

1. Hayy Ibn Yaqdhan, de Ibn Tofail

“C’est une fable philosophique qui a été écrite par Ibn Tofail au milieu du XIIsiècle, inspirée d’un conte oriental initialement repris par Ibn Sina. Dans cette fable, Ibn Tofail, également médecin du sultan almohade, raconte le parcours d’un solitaire du nom de Hayy Ibn Yaqdhan, qui a grandi seul sur une île, et qui a appris tout ce qu’il sait de la vie à travers l’observation de phénomènes naturels et cosmiques. Puis, un jour, un visiteur du nom d’Aksal arrive sur cette île et lui propose de l’emmener en société. En répondant à cette invitation, Hayy (le vivant) jugera celle-ci hypocrite et superficielle. J’aime beaucoup ce texte d’Ibn Tofail, car il montre ce que peut être l’apprentissage autonome et solitaire d’un amoureux de…