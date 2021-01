Najwa El Iraki, financière dévouée

Native de Fès, Najwa El Iraki grandit et étudie à Meknès, où elle obtient son baccalauréat scientifique au Lycée Paul Valéry avant de s’envoler vers l’Europe pour poursuivre des études de commerce. Entre la Kedge Business School en France et l’Aston Business School en Angleterre, la jeune femme décroche en 2003 ses diplômes en gestion d’entreprise et corporate finance. Elle débute très tôt sa carrière professionnelle chez KPMG Londres, en conseil en fiscalité et structuration financière, tout en étudiant en parallèle à la KPMG Business School, où elle décroche, en 2008, un diplôme en expertise comptable. Elle poursuit son aventure professionnelle en banque d’affaires à Londres chez Lehman Brothers et Nomura, puis intègre le groupe Mazars Londres en tant que Senior Manager en services financiers.

Le défi continental

En 2011, la jeune femme rentre au Maroc où elle dirigera, pendant plus de six ans, les…