Realme, la marque créatrice de nouvelles tendances en High Tech fête son 1er anniversaire au Maroc

A l’occasion du 1er anniversaire de la marque au Maroc, realme lance ainsi son premier jouet design “realmeow”, une combinaison d’un design à la fois high-tech et avant-gardiste. Doté d’un style audacieux et urbain, le jouet realmeow illustre l’esprit “Dare to Leap”.

1er anniversaire de la marque realme au Maroc

Présente dans 59 pays dans le monde, realme a réalisé une croissance de 11 % au 2e trimestre 2020 et a enregistré ainsi la plus forte croissance au monde. La marque de smartphone célèbre aujourd’hui son 1er anniversaire au Maroc.

Durant cette année et malgré la propagation du virus du Covid-19, realme a connu un succès important particulièrement auprès des jeunes marocains. Sa présence au Maroc a été marquée par plusieurs lancements de smartphones (realme série 6, realme série C et realme série 7) et d’AIoT products (Buds Air, Band, Buds Q..) désignés par de célèbres créateurs internationaux offrant aux consommateurs marocains des produits avec des spécifications technologiques pointues, un design conforme aux nouvelles tendances et un prix abordable.

En effet, la marque realme s’engage depuis sa création à apporter une culture de la création de tendances dans l’industrie technologique autour des produits High tech et encourage les jeunes du monde entier à être eux-mêmes “Dare to be” et à devenir des vecteurs de changements pour le monde.

La marque realme confirme ainsi son positionnement et son lien étroit avec les jeunes marocains à travers le nouveau jouet design “realmeow”.

Realmenow : un jouet de créateur à l’image des fans de la marque realme

Co-conçu par Mark A. Walsh, directeur de l’animation du jeu Finding Nemo de Pixar et le développeur des personnages de Pixar’s Monsters, Inc, et la marque realme, le jouet design realmeow s’inspire de la culture de la rue avec des éléments de peinture et de sculpture pour un rendu plus esthétique et plus vivant. En tant que créateur de tendances destinées aux jeunes, realme s’engage ainsi à introduire les dernières tendances dans l’industrie technologique et à les démocratiser.

Inspiré du chat, le jouet design “realmeow” est un excellent moyen de faire aimer la culture de la création de tendances au plus grand nombre de jeunes à travers le monde et d’incarner la croyance du “Dare-to-Leap”. realmeow deviendra ainsi une identité culturelle parmi les fans de realme.

“À travers le jouet design realmeow, nous affirmons notre positionnement d’oser sauter le pas et d’oser être realme. realmeow grandira avec tous les fans de realme et les encourage à se dépasser et à créer plus de possibilités”, déclare M. Dong Luo, CEO de realme Maroc.

Inspiré des couleurs de la marque realme, realmeow représente les jeunes de 18 ans, habillé avec des lunettes laser pour qui la vie est courte et le bonheur essentiel. Comme les fans de realme, ce jouet de créateur aime danser, surfer et s’amuser.

Positionné comme un créateur de tendances technologiques, realme s’engage à introduire les dernières tendances dans l’industrie technologique afin de répondre à la demande des jeunes en matière de design novateur et de technologie d’avant-garde. À l’avenir, realme lancera des produits personnalisés pour smartphones et AIoT basés sur realmeow pour construire une vie intelligente, branchée et avant-gardiste.