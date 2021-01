Au Maroc, Coca-Cola #B7AL_JAMAIS

Au Maroc, Coca-Cola confirme son statut de leader national des boissons gazeuses. Sa campagne “#B7AL_JAMAIS”, première du genre depuis l’apparition du Covid-19, a rencontré un franc succès. En témoignent les 10 millions de vues sur les réseaux sociaux de sa vidéo promotionnelle. Cette vidéo donne à voir l’icône de la chanson marocaine , Douzi, en revisitant le morceau “Zina”. Résultat : un véritable hymne de l’espoir.

C’est que la compagnie souhaite célébrer cette année l’ouverture et la solidarité. Des valeurs indispensables aujourd’hui pour surmonter les difficultés inédites. Et un engagement à toute épreuve de la part de Coca-Cola pour construire un avenir meilleur. C’est ainsi que la plus grande entreprise mondiale de boissons a remis 120 millions de dollars de dons à travers le monde pour soutenir des organisations d’aide.

Le Maroc a, lui aussi, bénéficié de cette donation allouée au Fonds Covid-19. Fidèle à ses valeurs de partage, Coca-Cola a en outre soutenu les personnes engagées en première ligne, notamment le personnel soignant et les forces de l’ordre. Ainsi, 530.000 litres de boissons ont ainsi été distribués gracieusement et des équipements de protection contre le coronavirus ont été apportés dans 20.000 points de vente.

Idem lors du mois sacré de Ramadan. Dans le cadre de la 17e année consécutive de son initiative citoyenne Dar L’ftour, Coca-Cola Maroc s’est appuyée sur la capacité de ses flottes afin d’accéder à des zones éloignées des centres urbains pour distribuer plus de 36.000 paniers. Des initiatives qui appuient la politique de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Volontariste, celle-ci est articulée autour de la préservation des ressources en eau, l’autonomisation des jeunes et des femmes et un monde sans déchets.