Startups : comment conjuguer réglementation et innovation ?

Ces obstacles réglementaires pourraient désarmer les porteurs de projets et freiner leur élan vers l’entrepreneuriat et la création de valeur, notamment dans le domaine du digital, un secteur aux nouveaux paradigmes qui influencent l’écosystème dans sa globalité. Comment faire évoluer la réglementation sans brider l’innovation ?

Trop de réglementation tue la réglementation

Pour Zouhair Lakhdissi, fondateur de l’entreprise digitale DIAL Technologies et vice-président de Maroc Numeric Cluster, le développement du secteur numérique est avant tout lié à la liberté et la confiance accordées aux acteurs du digital, un secteur qui ne peut se développer sans une logique d’ouverture, d’horizontalité et de partage.

“Dans les pays développés, la règle est de laisser les nouveaux phénomènes émerger, se développer et prendre place dans l’écosystème avant de les encadrer, autrement on bloque la création de valeur dès le départ” Zouhair Lakhdissi, vice-président de Maroc Numeric Cluster

Pour l’entrepreneur,…