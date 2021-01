Cannabis : que représente le vote aux Nations unies pour le Maroc ?

Réunie le 2 décembre 2020 à Vienne en Autriche, la Commission des stupéfiants des Nations unies a voté, à 27 voix contre 25, pour la sortie du cannabis à usage médical du tableau IV classant les drogues les plus dangereuses. Membre de la commission, le Maroc, premier producteur mondial — où le cannabis est cependant toujours illégal —, serait à l’origine du vote pivot. Ces changements concernent principalement le développement de la recherche sur les usages médicaux, et la sortie du CBD (avec moins de 0,2 % de THC) du champ de contrôle des conventions sur les drogues, pour une industrie médicale avec des produits cannabiques non stupéfiants. Porteur d’espoir, le vote marocain pose toutefois certaines questions. Est-ce un pas vers la légalisation du cannabis thérapeutique, demandée depuis 2015 par le Parti authenticité et…