Quatre films de malaise dans la civilisation

Désir de liberté, confinement forcé, crise du couple… TelQuel vous présente quatre films récents, disponibles sur des plateformes de streaming, qui font écho aux troubles que nous vivons actuellement.

1. Papicha, de Mounia Meddour,

2….

Drame. Algérie Alger. Années 1990. Nedjma, étudiante, souhaite devenir styliste. À la tombée de la nuit, elle se faufile à travers les grillages de la cité universitaire pour sortir en boîte de nuit. Au cours de ces soirées, elle essaie de vendre ses tenues. Dans une époque marquée par le pouvoir des islamistes, Nedjma tente de retrouver sa liberté et défie les autorités en tentant d’organiser un défilé de mode. Papicha, réalisé par Mounia Meddour, plonge dans les années noires de l’Algérie, où l’oppression régnait. A travers son style de mise en scène dynamique et détaillée, la réalisatrice recrée l’atmosphère nauséabonde dans laquelle ont vécu les Algériens à cette époque. Et retrace la vie d’une jeunesse qui lutte sans cesse pour un vent de liberté.