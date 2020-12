Premières livraisons de vaccins anti-Covid au 1er trimestre 2021 aux pays défavorisés

Ce mécanisme Covax (Covid-19 Vaccine Global Access ; accès mondial au vaccin contre le Covid-19) “a obtenu près de deux milliards” de doses, a également déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. L’OMS s’est fixé comme objectif de disposer de 2 milliards de doses de vaccins d’ici la fin de 2021.

Dans un communiqué, l’OMS et Gavi ont indiqué qu’il était désormais possible de “planifier les premières livraisons de vaccins au cours du premier trimestre 2021, la première tranche de doses — suffisante pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux — étant livrée au cours du premier semestre 2021 à toutes les économies participantes (au mécanisme Covax, ndlr) qui ont demandé des doses dans ce délai”.

Couvrir 20 % de la population

D’autres livraisons de doses à tous les participants suivront au cours du second semestre de 2021, l’objectif étant de fournir des doses pour jusqu’à 20 % de la population des pays participants avant la fin de l’année, précise le communiqué.

“Les annonces d’aujourd’hui offrent la voie la plus claire à ce jour pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie en protégeant les populations les plus vulnérables dans le monde entier”, indique le communiqué.

Et des doses supplémentaires permettant d’atteindre des niveaux de couverture plus élevés seront disponibles en 2022. Les organisations partenaires soulignent que toutes ces livraisons de vaccins dépendent de plusieurs facteurs, tels que les approbations réglementaires et l’état de préparation des pays.