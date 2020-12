Parution: Jilali Gharbaoui, le messager de l'exil

Jilali Gharbaoui. La célébrité de l’artiste fait de son nom au Maroc un synonyme de peinture. Mort à 41 ans sur un banc du Champ-de-Mars à Paris, il a eu une fin d’artiste maudit.

Ce posthume dévaliseur de gloire n’a pas connu de son vivant le succès ou la reconnaissance que mérite cette figure emblématique de l’abstraction au Maroc. Jilali Gharbaoui est l’artisan d’une modernité vivante et assumée, hors de toute idéologie et des sempiternelles oppositions entre Orient et Occident, ou entre tradition et modernité. Près de cinquante ans après sa disparition, voici un nouveau regard sur l’artiste et son oeuvre. Par la somme de témoignages, de détails, de documents et d’iconographie rassemblée, Latifa Serghini livre un récit de vie précis, minutieux et exigeant.

Fiche du livre Editions : Studiolo Auteur: Latifa Serghini Format :16.4 x 23.5cm Pages : 263 Prix: 200 DH