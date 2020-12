Dans la bibliothèque de Jalil Bennani

Auteur de Le Corps suspect et d’Un Psy dans la cité (prix Grand Atlas en 2014), le psychanalyste Jalil Bennani nous présente 4 ouvrages qui nourrissent sa réflexion.

1. Et si l’effondrement avait déjà eu lieu. L’étrange défaite de nos croyances, de Roland Gori

“Le dernier ouvrage du psychanalyste Roland Gori est un essai brûlant d’actualité en cette période de pandémie du Covid-19. Il nous montre avec une grande érudition, en s’appuyant sur de nombreux exemples historiques, que les crises résultent d’une rencontre entre un événement et des conditions sociales. Il dénonce avec force l’impréparation de nos sociétés face à un facteur environnemental. Il rappelle le “spectre” qui hante nos sociétés, la situation des plus pauvres, des plus vulnérables parmi lesquels figurent les migrants. Ils “viennent de notre futur pour…