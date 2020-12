Jared Kushner sera à bord du premier vol commercial Tel Aviv-Rabat le 22 décembre

Une première. Alors qu’est évoquée avec insistance l’ouverture prochaine de liaisons aériennes entre Israël et le Maroc, Jared Kushner devrait embarquer à bord du premier vol commercial reliant Tel-Aviv à Rabat la semaine prochaine, selon l’agence de presse Reuters. Selon nos sources, il atterrira mardi 22 décembre dans la capitale.

Le conseiller présidentiel américain est attendu lundi 21 décembre dans la capitale israélienne pour y rencontrer plusieurs responsables israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Selon la même source, le gendre et conseiller du président américain sera accompagné de son numéro 2, Avi Berkowitz, et d’Adam Boehler, PDG de la United States International Development Finance Corporation, un fonds étatique américain en charge du financement de projets privés dans les pays à revenus faibles et moyens.

Le trio devrait ensuite être accompagné par une délégation israélienne qui sera menée par Meir Ben-Shabbat, responsable de la sécurité nationale israélienne, lors du vol qui devrait être assuré par la compagnie israélienne El Al.

Cette annonce survient après l’annonce par le média israélien Israël Valley de l’ouverture d’une chambre de commerce Israël-Maroc début 2021.