Football : Harrison Kingston, d’Anfield au Complexe Mohammed VI

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a profité du mercato estival pour faire ses emplettes. Les mouvements des joueurs et des grands noms entre les clubs ont fait de l’ombre à la nouvelle, mais la direction technique nationale a réalisé un bien joli coup. L’équipe d’Osian Roberts compte aujourd’hui dans ses rangs un ancien champion du monde, champion d’Europe et champion d’Angleterre en la personne de Harrison Kingston, le vidéo-analyste de Liverpool qui a tout raflé aux côtés de Jürgen Klopp.

Great first week with the Royal Moroccan Football Federation!! Exciting times and huge opportunities ahead!! #DimaMaghrib pic.twitter.com/m61juA6BO6

— Harrison Kingston (@HarrisonK1986) November 17, 2020