Great Deal : le tir groupé de Jared Kushner au Maroc

Jared Kushner a fait d’une pierre trois coups, lors de son déplacement au Maroc les 1er et 2 août. Lors de la dernière escale d’une tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump s’est entretenu, au Maroc, avec le prince héritier émirati et homme fort d’Abu Dhabi Mohammed ben Zayed (MBZ), mais également avec le ministre omanais des Affaires étrangères Youssef al-Alawi et le ministre marocain Nasser Bourita. Une triple rencontre révélée par le Jerusalem Post et confirmée par une source autorisée marocaine à TelQuel. “Jared Kushner était dans la même logique que lors de sa précédente visite au Maroc (fin mai, ndlr). Il s’agissait de sonder, pour savoir si tout le monde avait la même compréhension des choses, après le sommet de Manama”, explique notre…