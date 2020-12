La période de tirage sur les crédits Damane Relance étendue à 12 mois

Cette extension « donnera le temps nécessaire aux entreprises pour financer leur relance« , a souligné M. Serghini qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la CCG pour mettre en place un nouveau service « Corridor CGEM-CCG ». Le produit « Damane Relance » a été déployé le 15 juin dernier par la CCG en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 10 millions de dirhams (MDH). Le montant du crédit garanti est fixé à 1,5 mois de CA pour les entreprises du secteur industriel et à 1 mois de CA pour les entreprises relevant des autres secteurs. La quotité de garantie de ce mécanisme de garantie varie de 80 à 90%. Les crédits garantis doivent être destinés, à au moins 50% de leur montant, au règlement des fournisseurs, favorisant ainsi un financement interentreprises

(Avec MAP)