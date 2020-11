Prisonnières dans les camps pour jihadistes: elles racontent leur calvaire

Afafe*, détenue en Syrie

“Ma vie s’écoule au jour le jour: manger, dormir et rebelote. Cela fait trois ans que je suis prisonnière des camps du nord-est syrien, sous le contrôle des Forces syriennes démocratiques (FDS). Et le moins que je puisse dire sur mes conditions de détention, c’est qu’elles sont dures.

à lire aussi Femmes de jihadistes, vraies repenties ou danger potentiel?

Mon état de santé est déplorable. Je souffre d’une maladie chronique et d’une blessure de guerre causée par les bombardements aériens des avions de la coalition (depuis avril 2014, une alliance de combattants kurdes du FDS et d’une coalition internationale emmenée par les États-Unis et de nombreux pays arabes, dont le Maroc jusqu’en avril 2015, ont mené de multiples bombardements aériens sur…