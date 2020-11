Covid-19 : le vaccin d’AstraZeneca nécessite une “étude supplémentaire”

Le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford nécessite “une étude supplémentaire”, a indiqué ce jeudi 26 novembre le directeur général du groupe, Pascal Soriot, après des critiques concernant la fiabilité annoncée.

“Maintenant que nous avons trouvé ce qui semble être une meilleure efficacité, nous devons la valider, donc nous devons faire une étude supplémentaire”, a-t-il déclaré dans une interview à l’agence Bloomberg. Celle-ci devrait être “plus rapide” et réalisée avec moins de sujets. Le 23 novembre, le laboratoire britannique avait estimé son vaccin efficace à 70 % en moyenne, voire à 90 % dans certains cas. Des résultats qui avaient laissé perplexe.

Demi-doses et résultats tronqués

En analysant les résultats des essais cliniques, les scientifiques ont constaté que l’efficacité atteignait les 90 % chez des patients qui n’avaient reçu qu’une dose partielle. Une différence de taille avec les sujets qui se sont vu inoculer les deux doses et dont les résultats d’efficacité chutaient à 62 %.

“Lorsque les chercheurs de l’université d’Oxford ont administré le vaccin à la fin du mois d’avril, au début du partenariat avec AstraZeneca, ils ont constaté des effets secondaires (fatigue, maux de tête, ndlr) moins forts que ceux qu’ils avaient anticipés”, explique, au Guardian, Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement pour AstraZeneca. Et de poursuivre : “On a donc vérifié… et constaté qu’ils avaient administré la moitié de la dose prévue.”

Les essais avaient inclus plus de 20.000 volontaires au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Dans son communiqué de presse publié le 23 novembre, AstraZeneca déclarait que moins de 2800 patients avaient reçu ce demi-dosage, contre près de 8900 patients qui ont reçu les deux doses complètes.

Le vaccin d’AstraZeneca est l’un des vaccins commandés par le Maroc. Le royaume a en effet signé, le 18 septembre, un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins produits par la société russe R-Pharm, sous licence du groupe britannico-suédois AstraZeneca, afin de “sécuriser l’approvisionnement du pays en quantités de vaccins suffisantes”.

