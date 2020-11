Bonne nouvelle, Burger King lance son Whopper végétarien 

Après un lancement simultané dans 25 pays en 2015, le sandwich tant attendu atterrit enfin au Royaume pour le plus grand plaisir des gourmands. Cette nouveauté au menu renforce les alternatives de Burger King et couronne les offres innovantes de la marque.

En effet, les lancements aux États-Unis et en Europe ont encouragé les amateurs de hamburgers à travers le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, dont le Maroc, à réclamer le whopper végétarien. Face à cette demande insistante, la réaction de la deuxième plus grande chaîne de restauration rapide ne s’est pas faite attendre. Au menu : une alternative végétale pour savourer un Whopper au même look, au même goût, mais sans… viande.

Demandez la recette

“Nous sommes convaincus que le whopper végétarien est le burger que tout le monde attendait et qu’il offre l’alternative ultime, le haché végétal au goût original de l’emblématique Whopper”, explique David Shear, président de Burger King EMEA.

Pour développer son whopper végétarien, la marque a fait appel à “ The Vegetarian Butcher”. Ce spécialiste inédit dans la réalisation de la viande végétale a permis de concevoir la galette végétale la plus innovante. “Travailler avec Burger King sur le Whopper végétarien a été incroyable, et nous avons hâte que tous les clients de Burger King le savourent”, renchérit pour sa part Jaap Korteweg, fondateur de The Vegetarian Butcher.

C’est que l’association des deux marques pourrait changer à tout jamais l’industrie de la restauration rapide. Et pour cause. Le burger végétarien se compose d’une galette (haché veggie) à base de blé grillée à la flamme au même goût fumé d’un whopper classic, best seller de Burger King. De quoi préserver le goût fumé, signature de la marque royale.

Mais ce n’est pas tout, tant le burger est garni de tomates fraîchement coupées, de laitue fraîche, de mayonnaise crémeuse, de ketchup, de cornichons croquants et d’oignons blancs tranchés sur le pain burger grillé. Un régal !

Un régal à 39 dirhams

Pour le lancement du Whopper végétarien au Maroc, Burger King a souhaité garder le même prix que le Whopper classique. Ainsi, à 39 dirhams seulement, les gourmands pourront savourer le nouveau burger tant attendu. Le menu, avec des frites et une boisson, est fixé quant à lui à 55 dirhams. Un rapport qualité-prix inégalé !

Pour le savourer, le Whopper Végétarien est désormais disponible dans les 28 restaurants marocains de Burger King. Ces derniers sont répartis dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, Marrakech, Fès, Meknès, Larache, Mohammedia et Béni Mellal.

La livraison à domicile est également possible, à travers les deux nouveaux canaux de vente de la marque : ALLO BK en appelant le 5464 ou en téléchargeant l’application mobile de Burger King.

“Je laisse le whopper végétarien faire preuve et voir si nos clients peuvent faire la différence!”, conclut le président de Burger King EMEA. Vous savez désormais ce qui vous reste à faire. Bon appétit!