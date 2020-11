Dans un communiqué diffusé ce jeudi 19 novembre, le ministère de la Santé a qualifié d’infondées et de fausses les informations diffusées sur les réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée prétendant que “le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 dirhams la dose” et que “le prix de vente aux citoyens n’a toujours pas été fixé”.

à lire aussi Vaccin contre le Covid-19 : une annonce entre espoir et incertitudes

Le ministère appelle, dans ce sens, à faire preuve de prudence face aux fake news et données inexactes.

(MAP)