Indépendance : pourquoi mars est en novembre ?

Est-ce le 2 mars ou le 18 novembre ? Voici le sempiternel débat qui met aux prises les historiens marocains. Si, pour la version officielle, la fête de l’indépendance est célébrée le 18 novembre, c’est bien le 2 mars 1956 que le royaume a recouvré “juridiquement” sa pleine souveraineté, grâce aux accords d’Aix-Les-Bains signés entre le président du Conseil marocain Mbarek Bekkay et le gouvernement de la Quatrième République. C’est ainsi que, de 1956 à 1960, le 2 mars est un jour chômé au Maroc et est célébré officiellement comme la fête de l’indépendance. Ce n’est qu’à la mort de Mohammed V que le royaume change cette date. Et Hassan II, sans surprise, y est alors pour quelque chose.

Pour honorer la mémoire de Mohammed V

Mohammed V ayant succombé lors d’une banale opération chirurgicale le 26 février 1961, le prince Moulay Hassan est intronisé le 3 mars 1961. Hasard du calendrier, cette…