Couverture médicale: les 7 questions clés de la réussite

Qui sera chargé de la gestion de la couverture médicale pour tous?

Pour le moment, l’identité de l’organisme gestionnaire de la couverture médicale universelle (CMU) n’est pas officiellement annoncée. Trois scénarii sont envisageables : attribuer la gestion à l’une des caisses gestionnaires de l’AMO, la CNSS ou la CNOPS, ou créer un nouvel organisme en charge du pilotage du nouveau régime. Selon plusieurs sources, le choix semble être arrêté sur la CNSS, qui maîtrise le métier de l’assurance maladie et de la retraite, forte qui plus est d’une représentation géographique couvrant l’ensemble du Maroc et d’un système d’information performant.

Comment augmenter la capacité de gestion pour atteindre 22 millions de personnes supplémentaires en deux ans?

Il faut procéder à une réforme au niveau de la gouvernance du système de couverture médicale. Ceci passe par la désignation d’un seul organe de gouvernance pour la gestion et le pilotage du régime, en plus de la limitation du nombre d’intervenants. Il faut aussi doter le régime de ressources financières nécessaires à travers un financement innovant qui se base sur de nouvelles recettes fiscales….