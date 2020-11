Neuf ans après sa création, de nouvelles missions pour la Fondation nationale des musées

Le jeudi 5 novembre, les musées marocains seront sur la table du Conseil de gouvernement. Outre l’examen d’un nouveau décret pour la prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national et d’un autre décret relatif à la fiscalité des collectivités locales, les membres de l’Exécutif examineront deux textes afférents aux musées. Le premier, dont TelQuel détient copie, est un décret modifiant et complétant la loi 01-09 portant institution de la Fondation nationale des musées (FNM). Celle-ci, présidée par Mehdi Qotbi depuis sa création, a vu le jour pour “renforcer la gouvernance muséale” et “valoriser le patrimoine muséographique national”, comme l’explique le préambule de la loi, promulguée par Dahir en avril 2011. Le décret de loi, qui sera examiné en Conseil de gouvernement, devrait permettre à l’institution “d’accomplir les tâches qui lui sont imparties de manière…