Renaissance sportive de Berkane : du “hamri” au toit de l’Afrique

Ce titre est le fruit de 15 longs mois de travail. On a raté le coche la saison dernière en finale, mais cette année, on a tout fait pour prendre notre revanche. J’aimerais remercier le public qui, même loin des gradins, a pu nous soutenir pour nous pousser vers l’avant”, a déclaré Omar Namsaoui à chaud, au micro de beIN Sports, après la remise des médailles de la Coupe de la Confédération (CAFCC) le 25 octobre. La Renaissance sportive de Berkane est sur le toit de l’Afrique. Qui l’eût cru ? Ce club qui fait aujourd’hui partie de l’histoire footballistique du Maroc bataillait il y a un peu plus de dix saisons en championnat amateur. Un grand bout de chemin a été parcouru jusqu’à…