Classement FIFA : les Lions de l’Atlas dans le top 40

Bonne nouvelle pour les Lions de l’Atlas, ce jeudi 22 octobre. Dans le classement FIFA, le Maroc a pu grappiller quatre places pour figurer désormais à la 39e place avec 1461 points, ex æquo avec l’Islande, et à trois petits points de la Corée du Sud (38e).

Un bond en avant justifié par la victoire en match amical contre le Sénégal (3-1), et un match nul (1-1) contre la République démocratique du Congo les 9 et 13 octobre à Rabat.

Le 18 janvier 2018, sous les ordres de Hervé Renard, les Lions de l’Atlas occupaient cette même 39e place après leur qualification à la Coupe du Monde 2018.

Au niveau continental, le Maroc garde bien au chaud sa 5e place du classement derrière le Sénégal (23e), la Tunisie (26e), l’Algérie (30e) et le Nigéria (32e).

Le top 5 mondial n’a quant à lui connu aucun changement. La Belgique est toujours en tête avec 1765 points, juste devant son pays voisin, la France (1752 points) et le Brésil (1725 points). Le trio de tête devance l’Angleterre et ses 1669 points et le Portugal (1661 points).