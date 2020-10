Remboursement des frais liés au Covid-19 : les tractations traînent, les patients trinquent

Qui pour prendre en charge le remboursement des frais médicaux liés au Covid-19 ? Le dossier est enlisé depuis plusieurs semaines sans qu’une once d’avancée ne soit évoquée. “Ça prend beaucoup de temps”, souffle une source proche du dossier. En nœud du problème, une question de synergie entre les nombreux organismes chargés de statuer sur la question. “Techniquement, les ministères des Finances et de la Santé ont donné leur aval pour que l’ANAM (Agence nationale de l’assurance maladie, ndlr) procède aux remboursements, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune avancée du côté de l’agence”, poursuit notre interlocuteur. La coordination est aussi manquante, d’après nos informations, entre l’ANAM et les deux organismes gestionnaires : la CNOPS (Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale) et la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale). Il n’empêche que ces démêlés administratifs et techniques rejaillissent forcément sur le…