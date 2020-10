Benchaâboun en appelle à “l’esprit de solidarité des Marocains” pour ponctionner leurs salaires

Dans un contexte économique compliqué, le ministre des Finances Mohamed Benchaâboun a présenté le PLF 2021 devant les deux chambres du Parlement ce 19 octobre. Selon le ministre, son projet de loi de Finances doit être “la cause de tous les Marocains, comme c’est le cas pour l’intégrité territoriale du royaume”.

“Il faut considérer la relance de l’économie nationale, la généralisation de la couverture sociale et la réforme du secteur public comme des causes qui dépassent les différends politiques et idéologiques, les positions sociales et les intérêts économiques, et il faut l’éloigner de toute récupération politicienne”, a-t-il affirmé devant les parlementaires.

Priorité à l’emploi des jeunes

Le programme Intelaka sera relancé pour soutenir les jeunes entrepreneurs, et ce en allouant un milliard de dirhams du budget de l’État. Le ministre a aussi annoncé de nouveaux modes de financement à travers des outils de garantie destinés aux TPE, aux jeunes porteurs de projets ainsi qu’à l’encouragement de l’exportation.

Le ministre a aussi rappelé que le PLF 2021 prévoyait une disposition importante pour l’emploi des jeunes. En effet, le projet de loi prévoit une exonération de deux ans de l’IR pour les salaires versés par les entreprises aux jeunes de moins de 30 ans, pour leur première embauche en CDI.

Afin d’accélérer la généralisation de la couverture sociale, le ministre a appelé les citoyens à “continuation de la solidarité exprimée durant la pandémie” à travers une nouvelle contribution de solidarité. Cette participation sera limitée aux personnes physiques dont le salaire net annuel est de 120.000 dirhams, soit 10.000 par mois, et les entreprises dont les bénéfices dépassent 5 millions de dirhams.

Cette participation permettra de récolter 5 milliards de dirhams versés au Fonds d’appui à la cohésion sociale. Celui-ci verra ses attributions s’élargir pour englober les organismes de protection sociale, et portera désormais le nom de “Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale”.

Fonds Mohammed VI pour l’investissement

Le ministre a rappelé la création du Fonds d’investissement stratégique voulue par le roi Mohammed VI, et qui poste désormais le nom de “Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.” Ce fonds sera destiné aux secteurs productifs dans le privé et le public, et s’accompagnera de la signature d’un pacte pour la relance économique et l’emploi, qui sera “un contrat entre l’État et les partenaires économiques et financiers.”

Avec ce pacte, ces partenaires s’engagent à injecter 120 milliards de dirhams dans l’économie nationale, dont 75 milliards de dirhams de prêts garantis par l’État, et 45 milliards réservés au Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dont 15 milliards de dirhams provenant directement du budget de l’État, et 30 milliards de dirhams auprès du secteur privé et des institutions nationales et internationales.

Le ministre a aussi rappelé que l’État a signé des contrats-programmes avec les secteurs les plus touchés par la crise, dont le tourisme et l’événementiel. La priorité nationale dans les appels d’offres a aussi été adoptée par toutes les administrations et institutions publiques, principalement destinée aux coopératives et aux autoentrepreneurs.

Mohamed Benchaâboun a annoncé que tous les mécanismes garantissant la bonne gouvernance du Fonds Mohammed VI seront mis en place dans les prochaines semaines. Ce fonds interviendra directement dans des projets à travers le partenariat public-privé, ou indirectement à travers le renforcement des fonds propres des entreprises. La structure sera organisée en fonds sectoriels spécialisés, avec des priorités comme la restructuration de l’industrie, l’innovation, les PME, l’infrastructure, l’agriculture et le tourisme. Le choix des projets se basera essentiellement sur la création d’emplois.