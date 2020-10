Bab L’Bluz, Gnaoua effusion

L’histoire du quatuor commence fin 2016, à Marrakech. Yousra Mansour, chanteuse, rencontre Brice Bottin, guitariste français venu apprendre le guembri, version plus ancienne de l’instrument gnaoua. Le coup de foudre musical et amoureux est immédiat. Les deux artistes se marient et décident de faire de même avec les sonorités qui les inspirent : Bab L’Bluz est né. Le nom n’est pas choisi au hasard. Le couple, rejoint plus tard par Hafid Zouaoui à la batterie et Jérôme Bartolome à la flûte et aux percussions, mélange musiques afro-descendantes, gnaoua, sons hassanis venus de Mauritanie et rock.

“En tant que Marocaine, j’ai baigné dans la musique gnaoua depuis mon jeune âge” Yousra Mansour

Comme l’explique Yousra Mansour : “Nous rendons hommage au blues africain en général. La musique mauritanienne nous inspire aussi énormément, tout comme l’afrobeat, mais on s’est plus…