Covid-19 : 3475 élèves et enseignants contaminés depuis la rentrée scolaire

Dans le cadre de la première séance de questions orales de la cinquième session parlementaire, le ministre de l’Éducation nationale, Saaïd Amzazi, a présenté un bilan ainsi que les chiffres-clés de la rentrée scolaire 2020-2021.

Dans un document dont TelQuel détient copie, il a tout d’abord procédé à un récapitulatif de l’ensemble des mesures qui ont été prises par le ministère de tutelle afin d’assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions d’accueil, à la fois pour les élèves et les enseignants. Le document cite ainsi la mise à disposition d’un ensemble de ressources humaines et techniques, la réorganisation et la réadaptation des programmes pédagogiques au vu de la situation épidémiologique exceptionnelle, ainsi que le protocole sanitaire appliqué à l’ensemble des établissements scolaires publics et privés.

“Stabilité continue”

Près de cinq semaines après le début de la rentrée scolaire, fixée au 7 septembre, le ministère fait part d’une “stabilité continue” quant au déroulement de la rentrée scolaire, et précise que le choix entre enseignement à distance et en présentiel est maintenu. Quant à l’enseignement supérieur, le ministère de l’Éducation a annoncé que l’ensemble des étudiants auront le choix entre un enseignement en présentiel et à distance, qui peut être réversible à tout moment de l’année scolaire.

Toujours selon le document, dix établissements scolaires sont actuellement fermés pour contaminations au Covid-19 : ceux-ci regroupent un total de 6805 élèves, et sont situés dans les provinces de Jerada, Khénifra, Chefchaouen, Mdiq et Fnideq. En septembre, cette fermeture a concerné 20 provinces et préfectures, plus de 2400 établissements et près d’un million d’élèves, qui ont aujourd’hui repris un rythme d’enseignement normal.

Depuis le 7 septembre, ce sont au total 229 établissements regroupant 128.599 élèves qui ont fermé leurs portes un temps en raison de cas positifs au Covid-19. Quant au nombre de cas positifs au sein de ceux-ci, le ministère dénombre 1708 élèves, 1767 enseignants, 289 membres du corps administratifs et 187 personnes classées dans une catégorie “autre”.

Le ministère de l’Éducation nationale a également tenu à souligner qu’aucun foyer de contamination n’était à signaler au sein des établissements scolaires, et en a également profité pour féliciter le rôle de sensibilisation que mène quotidiennement l’ensemble des corps pédagogiques quant à l’application du protocole sanitaire et des mesures barrières. Par ailleurs, 970 comités de contrôle et de surveillance locale et régionale ont été mis en place à ce jour, et ont procédé à la visite de 5340 établissements publics et 400 établissements privés.

La rentrée scolaire 2020-2021 a accueilli un total de 9 millions d’élèves, dont près de 700.000 nouveaux arrivants. 179 nouveaux établissements scolaires ont été ouverts, et 15.000 nouveaux enseignants ont effectué leur première rentrée scolaire dans cette conjoncture particulière.