Retrouvailles, nouvelle organisation et vigilance : récit d’une rentrée scolaire casablancaise tant attendue

Les cloches ont enfin sonné à Casablanca, le lundi 5 octobre, près d’un mois après les autres établissements scolaires du royaume. Tandis que les jeunes casablancais n’avaient pas mis un pied à l’école depuis mars, une première rentrée des classes en présentiel avait été annulée le 7 septembre à la dernière minute, suite à des décisions gouvernementales tombées la veille au soir. Dans le communiqué du gouvernement du 1er octobre concernant les mesures sanitaires pour Casablanca, cette rentrée en présentiel a finalement été annoncée pour le 5 octobre, à la plus grande joie des parents, élèves et professeurs, et sans faux-bond cette fois. Ce mardi 6 octobre, c’est encore la rentrée pour la seconde moitié des élèves de Casablanca, étant donné que beaucoup d’établissements, si ce n’est tous, ont pris le…