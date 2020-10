Exclusif. Abdelhamid Addou: “Il est urgent de procéder à une restructuration profonde de Royal Air Maroc”

L a RAM traverse aujourd’hui une zone de fortes turbulences. À combien s’élèvent les pertes de la compagnie aérienne depuis le début de la crise du Covid-19?

Entre novembre 2019 et février 2020, soit les quatre premiers mois de notre exercice fiscal, nous étions sur une croissance à deux chiffres avec un trafic et un chiffre d’affaires à +10% par rapport à la même période de l’exercice d’avant. Si nous comparons le même bilan à nos deux années de référence historique, en l’occurrence 2017 et 2018, notre progression était de l’ordre de 5%. Nous avons ainsi réalisé durant ces quatre premiers mois un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dirhams et a tranporté 2,5 millions de passagers. Idem pour le résultat d’exploitation qui a enregistré une croissance de 8% par rapport à la même…