Signature d’un contrat d’investissement entre le Groupe Abdelmoumen et CDG Invest en vue d’une prise de participation dans l’activité automobile de Socafix

Un contrat d’investissement a été signé le 23 septembre 2020 entre le Groupe Abdelmoumen et CDG Invest en présence de Monsieur le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Directeur général de la CDG, M. Abdellatif Zaghnoun.