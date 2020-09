Jerada: Le CNDH pointe les maux, relate les faits mais peine à raconter le procès du Hirak

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a rendu public ce 25 septembre son rapport sur le Hirak qui a secoué Jerada et sa province durant des périodes intermittentes entre 2017 et 2019. Si la page de garde du document mentionne les dates du 6 au 8 mars dernier, la note introductive, elle, précise qu’il a été rédigé entre décembre 2019 et février 2020.

L’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire depuis le 25 mars pourrait expliquer ce retard de publication. Mais entre-temps, les événements qui ont eu lieu cet été dans la cité minière n’ont fait l’objet d’aucune précision dans le rapport du Conseil.

Suite non couverte

Le 12 juillet dernier, le Hirak local s’était réenclenché suite au décès…