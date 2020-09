Coup de théâtre à la CGEM : Chakib Alj lâche Laaziz El Kadiri in extremis pour Abdou Diop

Coup de théâtre à la CGEM. Laaziz El Kadiri ne sera pas nommé président de la Commission Afrique. La décision avait pourtant été prise par Chakib Alj de le nommer à la tête de cette commission fraîchement créée par le patronat et devant centraliser les dossiers relatifs à l’activité des entreprises marocaines sur le continent. Le choix se portera finalement sur Abdou Diop, associé-gérant du cabinet de conseil Mazars et ancien président de la commission “Afrique et relations Sud-Sud” de la CGEM, sous la présidence de Miriem Bensalah-Chaqroun. C’est TelQuel, le 17 septembre, qui avait révélé la nomination de Laaziz El Kadiri, une nomination non contestée par ce dernier qui nous confiait avoir maintenu un certain niveau de collaboration avec la CGEM sur le dossier africain, notamment en lançant un comité ayant pour objectif l’élaboration d’une…