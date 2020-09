Fatima Abouali : “Notre loi antidopage est robuste”

TelQuel : Pourquoi la création de l’agence antidopage a pris tant de temps, alors que les affaires de dopage dans le sport défraient la chronique depuis plusieurs années ?

Suite à la lettre royale adressée lors des premières Assises nationales du sport en octobre 2008, un projet de loi visant à créer une commission nationale de lutte contre le dopage a été déposé mais il y a eu plusieurs changements de gouvernements et de remarques et objections concernant ce projet de loi de la part des parlementaires, ce qui a retardé sa création. Le Maroc a cependant ratifié la convention de l’UNESCO contre le dopage dans le sport en 2009, et celle du Conseil de l’Europe…