Pourfendeur du libre-échange africain, Laaziz El Kadiri devrait être nommé président de la commission Afrique de la CGEM

L’ancien monsieur Afrique de la team Mezouar à la CGEM devrait bientôt se remettre en selle au sein des instances dirigeantes du patronat. Ex-président de la défunte commission “diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud”, Laaziz El Kadiri devrait, selon nos informations, hériter de la présidence de la commission “Afrique” dont la création devrait être actée à l’issue du conseil d’administration de la CGEM prévu pour le 24 septembre.

ZLegaffe

La nomination de Laaziz El Kadiri interroge à plus d’un titre. En juillet 2019, il s’était distingué par un “dérapage” en remettant en cause l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), un projet piloté par l’Union africaine et qui avait pourtant bénéficié du soutien de la diplomatie marocaine.

“L’Afrique n’est pas un continent industrialisé (…) Que va-t-on échanger au juste ? Les échanges vont-ils se limiter aux matières premières ?” Laaziz El Kadiri

Dans une déclaration accordée à Le360.ma, El Kadiri avait…