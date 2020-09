Dr Jamal Eddine Kohen : “Lorsque les décisions tombent à 23 heures, c’est très dur de faire confiance aux autorités”

Jamal Eddine Kohen, Belyamani Lahcen et Ahmed Rhassane El Adib, trois professionnels de la santé, respectivement membres de la Société marocaine d’anesthésie, d’analgésie, et de réanimation (SMAAR), de la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU) et de la Société marocaine de simulation médicale (Morocco SIM), ont rédigé un document qui détaille une stratégie de communication en période de crise sanitaire.

Dans ce document intitulé Crise sanitaire & Stratégies de communication, consultable sur le site de la SMAAR , les trois spécialistes énumèrent et explicitent dix règles nécessaires à une communication efficiente en période de crise sanitaire, accompagnées d’exemples concrets tirés de la gestion marocaine de la crise. Conclusion ? “La communication est un levier essentiel de toute crise sanitaire”, peut-on…