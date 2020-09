Pourquoi El Othmani a décidé de prendre le contrôle des appels d’offres pour la réalisation d’études

Le 9 septembre dernier, le Chef du gouvernement émettait une circulaire destinée aux hauts responsables de l’État et dans laquelle il pointait “un non-respect des procédures et orientations, notamment celles qui figurent dans les lois de finances et qui sont relatives à la gestion des dépenses des départements ministériels et autres établissements étatiques”.

L’appel d’offres de trop

Parmi les dépenses ciblées par Saâd-Eddine El Othmani, celles relatives aux études commandées par les départements ministériels auprès de prestataires externes comme les cabinets d’études. Le recours à ces rapports, et à ces cabinets, avait été notamment pointé par la Cour des comptes ou encore durant l’affaire “Southbridge” , lorsqu’en 2017, le ministère du Tourisme avait attribué une étude en l’absence d’appel d’offres.

Mais cette fois-ci, ce n’est pas une absence d’appel d’offres, mais le coût estimé d’une étude qui a fait réagir la Primature. En effet,…