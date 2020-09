TelQuel recrute un technicien réalisateur audiovisuel à plein temps

A u sein de l’équipe, vous serez en charge de :

Réaliser des podcasts audio et des vidéos ;

Monter plusieurs pistes audio et vidéo avec un logiciel de montage ;

Prendre le son, mixer et normaliser une ou plusieurs pistes audio ;

Diffuser des podcasts de qualité professionnelle ;

Créer des effets sonores spécifiques ;

Réaliser les génériques et jingles radio ;

Mettre en place une Web TV.

Profil recherché :

Doté d’un bon sens de l’accueil, du travail en équipe, de curiosité et de créativité, vous avez une très bonne expérience dans le domaine de la radio dans tous ses aspects ; enregistrement, réalisation, habillage, musique, postproduction et montage. Vous maîtrisez les techniques du direct et vous développez un intérêt particulier pour l’actualité nationale et internationale.

Rémunération selon profil.

Poste à pourvoir en CDI.

CV et exemples de réalisations à adresser à recrutement@telquel.ma

Dernier délai pour recevoir les candidatures : 16 septembre