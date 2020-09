Hassan Benaddi: “Il faut des ruptures dans la gouvernance”

Nous avons une connaissance assez précise de ce qui s’est passé au Maroc. La première chose qui ressort de ces études, c’est l’extraordinaire capacité de résilience de la société marocaine. Pour l’historien Germain Ayache, c’est notamment grâce à un certain nombre d’acquis socio-politiques, dont l’existence d’un État central depuis le 12e siècle, le Makhzen.

Comme par hasard, ce nom veut dire “magasin”, et si on jette un regard sur le règne des monarques alaouites, Moulay Ismaïl par exemple, on voit qu’il avait le souci d’emmagasiner de quoi nourrir toute la population pour une année. Comme on dit, “gouverner, c’est prévoir” ; c’était inscrit dans la réalité anthropologique de ce pays. C’est important à savoir parce que nous traversons aujourd’hui une crise, et en tant que société, d’entité collective, nous sommes rompus à cela. Il faut d’abord…