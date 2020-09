CNOPS : un comité interministériel pour suivre le dossier des modalités de remboursement Covid-19

La réunion de concertation quant aux modalités de remboursement des frais Covid-19 par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) s’est déroulée le 1er septembre au siège de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), selon une source proche du dossier.

Étaient présents lors de cette réunion organisée à l’initiative du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, différents représentants des ministères de l’Économie, de la Santé et de l’Emploi, ainsi que des représentants de la CNOPS, de l’ANAM (Agence nationale de l’assurance maladie), et de l’ACAPS.

Prise en charge effective

“La prise en charge des prestations liées au Covid-19 par la CNOPS est effective”, assure notre source. “Des travaux sont en cours, au niveau des différentes parties prenantes, mais il n’est pas possible de se prononcer quant à ceux-ci avant leur achèvement, qui devrait bientôt voir le jour”, ajoute-t-elle.

Contactée par TelQuel, une seconde source, également proche du dossier, a pu confirmer qu’un comité interministériel a été mis en place lors de cette réunion du 1er septembre, afin de se charger du “volet technique de ce dossier”.

Pour rappel, la CNOPS avait, dans un premier temps, publié un communiqué le 12 août où elle affirmait qu’elle ne prendrait pas en charge les prestations médicales et sanitaires liées au Covid-19, et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 65-00. Une décision légale, qui n’a pas manqué de provoquer l’indignation de la société civile et de la Toile marocaine.

à lire aussi Rétropédalage : la CNOPS va désormais rembourser les prestations liées au Covid-19

Quelques jours plus tard, le 19 août, l’organisme social a rétropédalé et publié un second communiqué pour assurer que ces prestations seraient finalement prises en charge par la CNOPS. Le même document annonçait également que les modalités de remboursement seraient discutées par la suite, lors d’une réunion en présence des différentes parties concernées.