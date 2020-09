La CGEM propose une indemnité perte d’emploi de 6 mois

Pour Chakib Alj, cette rentrée économique fait l’objet de beaucoup de chantiers qu’il faut lancer et mener à bien avec “cohérence et célérité”, en donnant confiance par de la visibilité, en renforçant le contrôle de l’application des décisions et en mobilisant toutes les compétences pour sortir de la crise avec le moins de dégâts possible.

Préserver l’emploi

Au volet social, le vice-président suggère la mise en place d’une indemnité perte d’emploi (IPE) pendant 6 mois pour les chômeurs issus de la crise, au-delà des procédures négociées, pour faire face à la baisse d’activité et à la difficulté à trouver de nouveaux emplois actuellement.

Revenant sur l’augmentation du SMIG prévue initialement pour juillet 2020 (dans le cadre du dialogue social et de l’accord signé entre la CGEM, le gouvernement et les syndicats), le président de la Commission sociale de la CGEM, Hicham Zouanat, explique que la confédération a opté pour un report…