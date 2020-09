L’équipe nationale affrontera le Sénégal et la République démocratique du Congo en octobre

Il était attendu, il est enfin là et il a franchement fière allure. Le programme des matchs amicaux du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas en octobre a été dévoilé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Dans un communiqué, la FRMF annonce que l’équipe nationale affrontera le Sénégal, finaliste de la dernière CAN 2019 le 9 octobre à 19 h, avant d’affronter la République démocratique du Congo le 13 du même mois à 19 h sur la pelouse du stade Moulay Abdellah de Rabat.

Pour ce premier rassemblement des Lions de l’Atlas, le sélectionneur Vahid Halilhodzic convoquera 26 joueurs. Quelques surprises sont pressenties au niveau de la liste des convoqués.

Onze mois après leur dernière sortie (victoire au Burundi 0-3), les hommes de coach Vahid se retrouveront alors que certains d’entre eux ont entre-temps changé de club, comme Hakim Ziyech qui a signé à Chelsea et Zouheir Feddal qui a récemment rejoint le Sporting Lisbonne.

Ces matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation des Lions pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, durant lesquelles l’équipe nationale affrontera à deux reprises la République centrafricaine (les 9 et 17 novembre).