“Neutralité constructive” : comment le Maroc s’est repositionné au centre du dialogue interlibyen

La scène, le contexte et les acteurs impliqués pourraient paraître familiers. Près de cinq ans après la signature des accords de paix interlibyens scellés à Skhirat, voici que le Maroc offre de nouveau ses bons offices en vue d’une résolution à la crise libyenne. C’est justement à quelques kilomètres de Skhirat, dans la station balnéaire de Bouznika, que se tient actuellement un dialogue entre le Haut conseil d’État libyen (qui représente le gouvernement libyen reconnu par l’ONU et par la communauté internationale) et le Parlement de Tobrouk (qui a pris le parti du Maréchal Haftar).

Quelques mois après un sommet international consacré à la Libye, tenu à Berlin et auquel il n’a pas été convié, le Maroc semble de nouveau s’associer à la résolution du conflit. Mais dans quelle optique ?