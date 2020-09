CSMD : à Casablanca, les jeunes défendent un nouveau modèle de développement par la culture

Réunis à L’Uzine le samedi 28 août, des jeunes casablancais engagés dans des dynamiques d’expression artistique et culturelle ont pu échanger en ateliers de groupe sur les difficultés qu’ils rencontrent, afin de proposer des solutions concrètes à la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD).

Les artistes et acteurs culturels ont été sélectionnés par les associations Boultek, Les Étoiles de Sidi Moumen, L’Uzine et le Théâtre de l’opprimé. Face à eux, six membres de la CSMD : le directeur de L’Uzine Karim Tazi, le PDG de Cosumar Mohamed Fikrat, la réalisatrice Farida Belyazid, la directrice de l’École Centrale Ghita Lahlou, la médecin Raja Aghzadi et l’anthropologue Hassan Rachik, ainsi que le président de la commission Chakib Benmoussa, qui ont pu débattre avec les participants, montrant un vif intérêt pour le sujet. Suffisant pour améliorer les conditions de travail des métiers de la…