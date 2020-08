Botola et coronavirus : une aide de la FRMF pour “isoler” les effectifs

Nous essayons au mieux de respecter le protocole sanitaire, mais plus les jours passent, plus la facture devient salée. À l’approche de la fin de cette saison exceptionnelle, je peux vous assurer que plusieurs clubs ont du mal à trouver les moyens de suivre à la lettre le protocole sanitaire”, nous confiait le 25 août un président de club de Botola 2, sous couvert d’anonymat, commentant les conditions de reprise de l’activité footballistique au royaume.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de réagir afin d’aider les clubs à assurer le respect du protocole sanitaire.

Une cinquantaine de cas positifs

Selon nos informations, une aide de la FRMF sera attribuée aux clubs pour pouvoir isoler leurs effectifs dans des hôtels ou autres complexes lors des jours qui précéderont les matchs. L’information a été confirmée par une source autorisée au sein de la FRMF, sans pour autant nous confirmer le montant de l’aide financière. Selon nos sources, entre 250.000 et 300.000 dirhams seront attribués aux pensionnaires de première division, tandis que les clubs de Botola 2 pourront compter sur environ 200.000 dirhams pour pouvoir isoler leurs effectifs.

Cette décision a été prise suite aux multiples contaminations des joueurs de Botola 1 et 2 depuis la reprise au mois de juillet dernier. Selon nos calculs, une cinquantaine de cas de coronavirus ont été recensés sur plus d’un tiers des clubs de l’élite. Une situation alarmante qui a forcé les dirigeants à reporter un grand nombre de matchs ces dernières semaines et chambouler ainsi toute la programmation.

Au moment de la reprise, le président de la FRMF et le ministère de la Jeunesse et des Sports étaient d’accord pour annoncer que la saison sportive 2019-2020 s’achèverait à la mi-septembre afin de permettre aux clubs engagés en compétitions continentales de se préparer correctement aux échéances (le duo Raja-Wydad en Ligue des Champions, ainsi que la Renaissance de Berkane et le Hassania d’Agadir en Coupe de la Confédération).