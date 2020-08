Dr Jaâfar Heikel : “Envisager un reconfinement en tant que seule politique globale de lutte contre le virus ne serait pas réaliste et pas productif”

Jaâfar Heikel est professeur de médecine et d’épidémiologie, spécialiste en maladies infectieuses et santé publique. Il est par ailleurs directeur général de la clinique De Vinci à Casablanca, l’un des seuls établissements privés à prendre en charge les cas de Covid-19 dans le royaume. Entretien. TelQuel : Il y a deux mois, lors d’un précédent entretien, la situation épidémiologique du royaume n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Actuellement, comment pourriez-vous la résumer ? Jaâfar Heikel: Nous avons eu deux périodes. La première allant du 10 mars jusqu’au 10 juin a vu un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, telles que le confinement, la fermeture des frontières, des écoles, etc. Des mesures fortes donc, à un moment où il y avait moins d’une vingtaine de cas dans le pays. Cela a permis de nous préserver de façon conséquente. À cette période-là, la circulation du virus était très faible, avec l’apparition de peu de cas…