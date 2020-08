Israël-Émirats arabes unis : le Maroc de nouveau cité comme potentiel candidat à une normalisation

Accord surprise pour les uns, pas tant que ça pour les autres, l’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et Israël, ce 13 août, a eu pour effet, aux yeux de nombreux observateurs, de mettre sur la table l’inlassable question : quelle autre nation arabe sera la suivante ? Une chose semble dorénavant quasiment actée : l’État hébreu ne fait plus office d’épouvantail dans le monde arabe et, au nom d’intérêts aussi divers que variés, d’autres pays pourraient emboîter le pas à Abu Dhabi. Au lendemain de l’officialisation du rapprochement entre les deux pays, un reportage de la chaîne publique israélienne KAN, relayé par le Times of Israël, indiquait que le Maroc pourrait être l’un des prochains pays à normaliser ses relations avec Israël. En citant…