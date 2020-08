Covid-19 : Casablanca à l’épreuve de l'explosion de contaminations et de cas critiques

Il y a dans la situation que traverse la capitale économique du royaume, quelque chose qui en dit long sur la difficulté d’être en guerre contre un “ennemi invisible”. Une remontée discrète, cran après cran, à l’usure et sans poussée brutale et incontrôlable. Mais bien suffisante pour s’en inquiéter. Plus que jamais, le royaume bat au rythme de sa capitale économique et de ses environs en ce qu’elle a de curseur, pour indiquer sur quelle fréquence bat le pouls du pays face à l’épidémie. Alors qu’elle compte toujours parmi les régions les plus touchées par les assauts du coronavirus, Casablanca-Settat a été confrontée à un pic de contaminations qui la détacherait presque du reste de l’analyse épidémiologique du pays. Une situation “particulièrement difficile”, attestait le wali de Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch. “Le diagnostic de la pandémie de la région souligne une hausse du nombre de personnes touchées par le virus”, détaillait-il à l’occasion d’un…