Safi : des responsables d’une unité industrielle de conserve de poisson poursuivis

Des enquêtes judiciaires, ordonnées par le parquet général au sujet des circonstances et causes de la propagation du Covid-19 au sein d’une unité spécialisée dans la conserve de poisson à Safi, ont révélé un soupçon de manquement aux mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour limiter la propagation et garantir la sécurité des personnes.

Il a donc été décidé de poursuivre certains responsables de gestion de l’unité susmentionnée et certaines personnes chargées du suivi de l’application du protocole sanitaire à l’établissement, ainsi que les responsables chargés du transport des ouvriers, pour violation des dispositions de l’article 4 du décret-la loi relatif à l’état d’urgence sanitaire et de les convoquer à comparaître devant le tribunal pour qu’ils soient jugés conformément à la loi, a indiqué le procureur du roi dans un communiqué.

(MAP)