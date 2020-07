Foyers de contamination : les sardinières de Safi, nouvelles victimes du profit ?

Cela faisait plusieurs jours que les ouvrières de l’usine Etamar à Safi, spécialisée dans la conserve de sardines et de maquereaux et appartenant au groupe Unimer, demandaient à leur employeur des tests de dépistage du Covid-19. Plusieurs cas de contamination à l’hôpital Mohammed V de la ville laissaient craindre une propagation du virus au sein de l’usine. Une ouvrière, qui s’était rendue à l’hôpital quelques jours auparavant, aurait en effet présenté des symptômes en rentrant à l’usine, suscitant l’inquiétude dans les rangs des travailleuses, selon des sources locales. Après avoir interrompu leur travail et manifesté devant l’usine, les ouvrières ont finalement obtenu gain de cause le week-end dernier. Une vaste opération de dépistage a permis de détecter au moins 400 cas de contamination parmi les ouvrières.

