Guedra Guedra : “Décoloniser les pistes de danse en proposant une musique contemporaine loin du kitsch, de la nostalgie, de l’exotisme”

Référence au livre Le fils du Soleil (2006) de l’auteur marocain Hamza Ben Driss Ottmani, qui raconte l’histoire du premier immigré et explorateur marocain en Amérique en 1528, l’EP résonne comme un appel à la redécouverte de l’identité africaine du Maroc. Alors que son album Vexillogy (sur le label On the corner Records) est annoncé pour le mois d’octobre, le producteur a profité du confinement pour sortir une mixtape retraçant l’histoire de l’électro au Maroc, Darna – A Brief history of Morocco’s Electronic Music, disponible sur la plateforme musicale SoundCloud.